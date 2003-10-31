Iran Bags Asian Judo Bronze
November 1, 2003 - 0:0
TEHRAN, October 31 (Mehr News Agency) – Iran snatched a bronze medal in the Asian Judo Championships in South Korea Friday.
On the first day of Asian event, Reza Chah-Khandaq finished third in -81kg, handing Iran a bronze medal.
In +100kg, Saeid Khosravi-Nejad of Iran stood fifth, his teammate Abbas Fallah ranked fifth in -100kg, and Massoud Khosravi-Nejad was knocked out of -90kg competitions.
Iranian judokas are to clash in -60, -66, -73, and open categories today.