There is no fair war (es gibt keinen gerechten Krieg)

Voiceless (StimmLos) If your calls (Wenn deine Rufe) complain (klagen) the grief,(das Leid,) the fear, (die Angst,) Unnamed voice,(namenlose Stimme,) echoed loud(laut) Into(In die Stille) the silence...(hinein...) If your calls(Wenn deine Rufe) Cry(weinen) Tears(Tranen) Of blood,(aus Blut,) faceless voice,(gesichtslose Stimme,) Far (tief) Into(In die Nacht) the night...(hinein...) Then I wished(Dann wünschte ich) for me,(für mich,) I could(ich kannte) slip off(den Passivmantel) the passive-coat(abstreifen) and I would share(und würde mit meinem) with my name and my face(Namen und Gesicht) your miseries...(deine Note teilen ...)

... and would act.(... und würde handeln).