Bagheri returns to national team

TEHRAN -- Veteran Karim Bagheri has been named in Iran’s football team for Qatar friendly match to be held on November 10. Persepolis captain has not played for Iran since Republic of Ireland match in the 2002 World Cup qualifications.

The impressive midfielder had already refused to return to the national team so many times.Iran’s 22-man is as follows:Goalkeepers: Vahid Taleblou, Seyyed Mehdi Rahmati, Mohammad MohammadiDefenders: Seyed Jalal Hosseini, Piruz Ghorbani, Hossein Kaebi, Pejman Montazeri, Sattar Zareh, , Majid Gholamnejad, Ahmad Ale NemehMidfielders: Kianoush Rahmati, Ehsan Hajsafi, Mohammad-Reza Khalatbari, Maziar Zare, Mehdi Karimian, Karim Bagheri, Mohammad Nouri, Meysam Ba’uStrikers: Nikbakht Vahedi, Mohammad Mehdi Seyyed Salehi, Jalal Rafkhaei, Gholamreza Rezaei