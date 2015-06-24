Naft Tehran signs brazilian defender Carlos Santos
June 25, 2015 - 0:0
TEHRAN – Zob Ahan Brazilian defender Carlos Santos de Jesus completed his move to Naft Tehran on Wednesday.Naft is going to strengthen itself for the AFC Asian Champions League quarters against Al Ahli of the UAE.
Carlos Santos de Jesus, 30, was a key member of Zob Ahan football team who won Iran’s Hazfi Cup last season.
The Brazilian defender has joined Naft on a one-year contract for an undisclosed fee.
Furthermore, Naft striker Gholamreza Rezaei joined Saipa.
Persepolis striker Reza Norouzi also signed a contract with Saipa.
M