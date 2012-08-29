Persian Press Headlines - August 29

Wednesday’s headlines

AFTAB-E YAZD: We are sure Imam Musa al-Sadr is alive, Lebanese FM says

EBTEKAR: Iran’s sets conditions for inspection of Parchin

ETEMAD: We will not suspend enrichment even for a second, Iranian ambassador to IAEA says

TEHRAN-E EMROOZ: NAM foreign ministers agree on 5 issues:

HEMAYAT: World system should undergo changes, Salehi says

KAYHAN: President unveils 8 new types of drugs, vaccines

MARDOM SALARI: Iran’s opportunities as NAM president

HAMSHAHRI: Zionist regime’s nuclear issue on NAM table

MELLAT-E MA: Diplomatic dialogue is only solution to Syrian crisis, Iraqi Foreign Minister Zebari says

ABRAR: Imam Musa al-Sadr will be released soon, Lebanese FM announces