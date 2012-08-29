Persian Press Headlines - August 29
August 29, 2012 - 15:10
Wednesday’s headlines
AFTAB-E YAZD: We are sure Imam Musa al-Sadr is alive, Lebanese FM says
EBTEKAR: Iran’s sets conditions for inspection of Parchin
ETEMAD: We will not suspend enrichment even for a second, Iranian ambassador to IAEA says
TEHRAN-E EMROOZ: NAM foreign ministers agree on 5 issues:
HEMAYAT: World system should undergo changes, Salehi says
KAYHAN: President unveils 8 new types of drugs, vaccines
MARDOM SALARI: Iran’s opportunities as NAM president
HAMSHAHRI: Zionist regime’s nuclear issue on NAM table
MELLAT-E MA: Diplomatic dialogue is only solution to Syrian crisis, Iraqi Foreign Minister Zebari says
ABRAR: Imam Musa al-Sadr will be released soon, Lebanese FM announces