Mosei Has No Friend
November 19, 2000 - 0:0
One day Mosei was going outside.
He liked to have some friends. But no one liked to be friend with Mosei. Mosei saw no one liked to be friend with him. He said, "I have to go home." When he went home, Mommy asked: "Why are you sad?" Mosei said: "No one likes me. Nobody wants to play with me". Mosei was very sad.
He liked to have some friends. But no one liked to be friend with Mosei. Mosei saw no one liked to be friend with him. He said, "I have to go home." When he went home, Mommy asked: "Why are you sad?" Mosei said: "No one likes me. Nobody wants to play with me". Mosei was very sad.