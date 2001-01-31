Open Market Rates of Major Foreign Currencies, Price of Gold

TEHRAN The Persian-language ***** Iran ***** in its Wednesday edition announced the latest open market (unofficial) rates of major foreign currencies and price of gold as follows:

Tehran: ---------- Currency Rate Change -------- ---- ------ U.S. dollar 1 = Rls.8,000 Unchanged German mark 1 = 3,770 " +20rials British pound 1 = 11,750 " +50 " Kish Island: --------------Currency Rate Change -------- ---- ------ U.S. dollar 1 =8,000 Rls. Unchanged German Mark 1 = 3,770 " " British Pound1 = 11,720 " +20 Rls. Shiraz: --------- Currency Rate Change-------- ---- ------ U.S. dollar 1 = 8,000 Rls. Unchanged Germanmark 1 = 3,760 " " British pound 1 = 11,730 " +10 Rls.+++ U.S.dollar (Bought from exporters) 1=7,917 Rls. Unchanged Euro (" " " ) 1=7,290 " -27 Rls. +++ +++ +++ Gold Coin Price Change--------- ----- ------ Full Bahar-e Azadi 1 = 605,000 Rls. +5,000Rls. " " " (New) 1 = 543,000 " -2,000 " Half " " 1 = 405,000" +3,000 " Quarter " " 1 = 235,000 " -1,000 " +++ +++ +++ GoldPrice Change ---- ----- ------ (0.750 or 18 CT) 1 Gram = 52,100-100 Rls.

(IRNA)