Appliance Plant Officials Jailed for Bribery

TEHRAN Court has jailed a former general manager of Arj, Iran's largest appliance manufacturer, for 15 years and given seven others shorter prison terms for graft, newspapers reported on Sunday.

The court ordered former general manager Abbas Dadgar to pay more than $12 million in fines for graft, embezzlement and mismanagement at the state-run company, the evening newspaper **** Kayhan **** reported. Dadgar was also banned from holding government posts for 10 years.

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