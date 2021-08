Iran freestyle team crowned champions of Junior World Wrestling

TEHRAN – Iran freestyle wrestling team were crowned the Junior World Championships on Wednesday.

The Iranian wrestlers claimed five gold medals, one silver and one bronze in the competition held in Ufa, Russia.

They waited for six years for it but finally did it. For the first time since 2015, Iran won the junior world team title and in style.

Iran accumulated 178 points to win the top position in freestyle wrestling.

Rahman Amouzad Khalili (61kg), Erfan Elahi (70kg), Mohammad Nokhodi (79kg), Amirhossein Firouzpour (86kg) and Ali Akbarpour (125kg) claimed five gold medals.

Mahdi Hajiloueian seized a silver in the 92kg and Alireza Abdollahi snatched a bronze medal at the 97kg.

RESULTS FS Medal Bouts

57kg

GOLD: Ramazan BAGAVUDINOV (RUS) df Muhammet KARAVUS (TUR), 11-11

BRONZE: Assylzhan YESSENGELDI (KAZ) df Nuraddin NOVRUZOV (AZE), 12-6

BRONZE: Manvel KHNDZRTSYAN (ARM) df Abdymalik KARACHOV (KGZ), 6-2

61kg

GOLD: Rahman AMOUZADKHALILI (IRI) df RAVINDER (IND), 9-3

BRONZE: Fedor BALTUEV (RUS) df Abulfaz NASIROV (AZE), 14-3

BRONZE: Alibeg ALIBEGOV (BRN) df Levik MIKAYELYAN (ARM), 7-0

65kg

GOLD: Shamil MAMEDOV (RUS) df Ziraddin BAYRAMOV (AZE), 4-1

BRONZE: Beau BARTLETT (USA) df Mustafo AKHMEDOV (TJK), 7-4

BRONZE: Bekzat YERMEKBAY (KAZ) df Seyedhassan EBADIMERMETI (IRI), 8-5

70kg

GOLD: Erfan ELAHI (IRI) df Dzhabrail GADZHIEV (AZE), 7-5

BRONZE: Stanislav SVINOBOEV (RUS) df Kevin MAKOTA STROEM (SWE), 12-1

BRONZE: Bryce ANDONIAN (USA) df Stanislav NOVAC (MDA), 18-8

74kg

GOLD: Keegan OTOOLE (USA) df Nurdaulet KUANYSHBAY (KAZ), 11-0

BRONZE: YASH (IND) df Stambul ZHANYBEK UULU (KGZ), 12-6

BRONZE: Turan BAYRAMOV (AZE) df Idar KHATANOV (RUS), 2-1

79kg

GOLD: Mohammad NOKHODILARIMI (IRI) df Ashraf ASHIROV (AZE), 7-5

BRONZE: Gourav BALIYAN (IND) df Richard SCHROEDER (GER), 10-0

BRONZE: Mukhammad ABDULLAEV (KGZ) df Makhambet NURZHAUBAYEV (KAZ), 4-1

86kg

GOLD: Amirhossein FIROUZPOURBANDPEI (IRI) df Rakhim MAGAMADOV (FRA), 10-0

BRONZE: Islam KARTOEV (RUS) df Daviti KOGUASHVILI (GEO), 9-6

BRONZE: Sagadulla AGAEV (AZE) df Emre CIFTCI (TUR), 3-3

92kg

GOLD: Rocky ELAM (USA) df Mahdi HAJILOUEIANMORAFAH (IRI), 4-2

BRONZE: Pruthviraj PATIL (IND) df Ivan KIRILLOV (RUS), 2-1

BRONZE: Nicolaas DE LANGE (RSA) df Muhammed GIMRI (TUR), 8-6

97kg

GOLD: Braxton AMOS (USA) df Polat POLATCI (TUR), 11-4

BRONZE: Alireza ABDOLLAHI (IRI) df Radu LEFTER (MDA), 5-4

BRONZE: DEEPAK (IND) df Milan KORCSOG (HUN), 3-2

125kg

GOLD: Ali AKBARPOURKHORDOUNI (IRI) df Lyova GEVORGYAN (ARM), 4-4

BRONZE: Anirudh KUMAR (IND) df Aydin AHMADOV (AZE), 7-2

BRONZE: Andrei BESTAEV (RUS) df Wyatt HENDRICKSON (USA), 7-3