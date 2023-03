Ghalenoei announces Iran squad for two friendlies

TEHRAN – Newly-appointed head coach of Iran national football team Amir Ghalenoei invited 32 players for two matches against Russia and Kenya.

Team Melli will meet the Russians on March 23 in Tehran’s Azadi Stadium and play Kenya five days later in the same stadium.

Ghalenoei was appointed as Iran coach on Sunday.

Goalkeepers:

Alireza Beiranvand (Persepolis), Payam Niazmand (Sepahan), Hossein Hosseini (Esteghlal), Hossein Pourhamidi (Aluminum)

Defenders:

Shaoja Khalilzadeh (Al Ahli), Hossein Kananizadegan (Al Ahli), Armin Sohrabian (Gol Gohar), Mohammadamin Hazbavi (Foolad), Aref Aghasi (Foolad), Ehsan Hajisafi (AEK), Milad Zakipour (Sepahan), Vahid Amiri (Persepolis), Sadegh Moharrami (Dinamo Zagreb), Ramin Rezaeian (Sepahan)

Midfielders:

Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Vejle), Reza Asadi (Tractor), Mohammad Karimi (Sepahan), Milad Sarlak (Persepolis), Omid Noorafkan (Sepahan), Amirhossein Hosseinzadeh (Charleroi), Mehdi Hosseini (Mes Rafsanjan), Ahmad Nourollahi (Shabab Al Ahli), Mehdi Torabi (Persepolis), Mohammad Mohebbi (Esteghlal), Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), Ali Gholizadeh (Kasımpaşa), Mohammadhossein Eslami (Zob Ahan), Reza Shekari (Gol Gohar)

Strikers:

Mehdi Taremi (Porto), Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen), Shahriar Moghanlou (Sepahan)