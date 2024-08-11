Iran’s wrestler Azarpira wins bronze in 2024 Olympic Games
August 11, 2024 - 14:37
TEHRAN – Amirali Azarpira claimed a bronze medal in Men's Freestyle 97kg of the 2024 Olympic Games on Sunday.
Azarpira defeated two-time Olympic medal winner Kyle Snyder 4-1 in the bronze-medal match.
Azarpira lost to Bahrain’s Akhmed Tazhudinov 4-3 in his first match but defeated Kazakhstan’s Alisher Yergali 6-1 in repechage.
Iran’s Hassan Yazdani in 86kg, Amirhossein Zare in 125kg and Rahman Amouzad in 65kg have previously won three silver medals.
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