Iran squad named for friendlies against Russia and Tanzania
TEHRAN – Iran football team head coach Amir Ghalenoei has called up 26 players to the national Team for two friendly matches against Russia and Tanzania.
Team Melli are scheduled to face Russia and Tanzania on Oct. 10 and 14, respectively.
Iran will first play Russia in Volgograd, Russia and then travel to Dubai to meet Tanzania four days later.
Squad:
Goalkeepers:
Alireza Beiranvand (Tractor), Payam Niazmand (Persepolis), Mohammareza Akhbari (Sepahan), Mohammad Khalifeh (Aluminum)
Defenders:
Mohammadamin Hazbavi (Sepahan), Ali Nemati (Foolad), Aria Yousefi (Sepahan), Ramin Rezaeian (Esteghlal), Danial Esmaeilifar (Tractor), Mohammadmehdi Zare (Akhmat Grozny), Shoja Khalilzadeh (Tractor), Hossein Abarghouei (Persepolis)
Midfielders:
Saeid Ezatolahi (Shabab Al Ahli), Mohammad Ghorbani (Al Wahda), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Khodabandelou (Persepolis), Alireza Jahanbakhsh (?), Mohammad Mohebbi (Rostov), Mehdi Hashemnejad (Tractor), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Mohammadjavad Hosseinnejhad (Dynamo Makhachkala), Omid Noorafkan (Sepahan)
Forwards:
Mehdi Taremi (Olympiacos), Allahyar Sayyadmanesh (Westerlo), Ali Alipour (Persepolis), Kasra Taheri (Paykan)
