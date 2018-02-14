Mehran Shahintab appointed Iran basketball coach
February 14, 2018 - 19:43
Mehran Shahintab has been named as new head coach of Iran national basketball team on Wednesday.
The 51-year-old coach replaced Mehran Hatami, who was in charge of Team Melli from last year.
Shahintab was assistant of German coach Dirk Bauermann who cancelled his contract with the Asian giant in January 2017.
Shahintab led Petrochimi Bandar Imam to third place in Iranian Basketball Super League (IBSL) Finals on Tuesday.
He is former player of Iran national team and as a coach has led Saba Battery BC to Asian championship at the 19th Asian Clubs Basketball Championships in Kuwait in 2014.
Shahintab has invited 15 players for the match against Kazakhstan in the Asian Qualifiers for FIBA Basketball World Cup 2019, slated for Feb. 22.
Leave a Comment