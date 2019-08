Iran come third in in freestyle team title at Junior World Championships

TEHRAN – Iran finished in third place in the freestyle team title of the Junior World Championships in Tallinn, Estonia on Wednesday.

Russia reeled in the team title 48 points ahead of second-place the United States.

Iran’s Amir Zare was defeated against American wrestler Mason Parris in the 125kg in the competition’s final day.

Amirhossein Maghsoudi in the 61kg and Abbasali Foroutan in the 97kg had claimed two gold medals.

Mohmmadsadegh Firouzpour also took a bronze medal in the 70kg.

RESULTS

Final Freestyle Team Scores

GOLD - Russia (168 points)

SILVER - United States (120 points)

BRONZE - Iran (119 points)

Fourth - Japan (84 points)

Fifth - India (80 points)

57kg

GOLD - Toshiya ABE (JPN) df. Vitali ARUJAU (USA), 2-2

BRONZE - Vrezh GEVORGYAN (ARM) df. Adlan ASKAROV (KAZ), 9-7

BRONZE - Akhmed IDRISOV (RUS) df. Vijay Bajirao PATIL (IND), 10-0



61kg

GOLD - Kaiki YAMAGUCHI (JPN) df. Andrii DZHELEP (UKR), 13-2

BRONZE - Gabriel Robert TAGG (USA) df. Goderdzi DZEBISASHVILI (GEO), 15-4

BRONZE - Alik KHADARTSEV (RUS) df. Asgar MAMMADALIYEV (AZE), 6-0

65kg

GOLD - Amirhossein Azim MAGHSOUDI (IRI) df. Kurban SHIRAEV (RUS), 8-4

BRONZE - Turan BAYRAMOV (AZE) df. Ahmet Salim YIGIT (TUR), 8-0

BRONZE - Syrbaz TALGAT (KAZ) df. Vazgen TEVANYAN (ARM), 4-3

70kg

GOLD - Erik ARUSHANIAN (UKR) df. Vasile DIACON (MDA), 6-5

BRONZE - Mohmmadsadegh FIROUZPOURBANDPEI (IRI) df. Ashraf ASHIROV (AZE), 5-4

BRONZE - Alan KUDZOEV (RUS) df. Omer Faruk CAYIR (TUR), 10-7

74kg

GOLD - David CARR (USA) df. Jintaro MOTOYAMA (JPN), 4-4

BRONZE - Abdulvasi BALTA (TUR) df. Bat-Erdene BYAMBASUREN (MGL), via fall

BRONZE - Khadzhimurad GADZHIYEV (AZE) df. Devid BETANOV (RUS), 7-0

79kg

GOLD - Amkhad TASHUKHADZHIEV (RUS) df. Bagrati GAGNIDZE (GEO), 7-1

BRONZE - Abubakr ABAKAROV (AZE) df. Arman AVAGYAN (ARM), 6-4

BRONZE - Milan MESTER (HUN) df. Max KASPEROVICH (ISR), 2-0

86kg

GOLD - Deepak PUNIA (IND) df. Alik SHEBZUKHOV (RUS), 2-2

BRONZE - Trent Niemond HIDLAY (USA) df. Ivars SAMUSONOKS (LAT), 9-0

BRONZE - Hunter Jeffery LEE (CAN) vs. Miriani MAISURADZE (GEO), 4-2

92kg

GOLD - Alan BAGAEV (RUS) df. Lucas DAVISON (USA), 5-4

BRONZE - Ertugrul AGCA (GER) df. Ali ABDOLLAHI (IRI), 8-6

BRONZE - Viky VIKY (IND) df. Batmagnai ENKHTUVSHIN (MGL), 4-3

97kg

GOLD - Abbas Ali FOROUTANRAMI (IRI) df. Yonger Pauli BASTIDA POMARES (CUB), 10-0

BRONZE - Makhsud VEYSALOV (UZB) df. Akash ANTIL (IND), 9-3

BRONZE - Feyzullah AKTURK (TUR) df. Reheman RUSIDANMU (CHN), 11-1

125kg

GOLD - Mason PARRIS (USA) df. Amir ZARE (IRI)

BRONZE - Alen KHUBULOV (RUS) df. Hovhannes MAGHAKYAN (ARM), 14-3

BRONZE - Pasa Ekrem KARABULUT (TUR) df. Vasil KHVISTANI (GEO), 4-1