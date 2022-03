Skocic names National Team for World Cup qualifiers

TEHRAN - Iran football coach Dragan Skocic announced his squad for final two World Cup qualifiers against South Korea and Lebanon.

The Iranian team are scheduled to meet South Korea in Seoul on March 24 and host Lebanon in Tehran five days later.

Iran and South Korea have already qualified for the 2022 FIFA World Cup.

Goalkeepers: Amir Abedzadeh (Ponferradina), Alireza Beiranvand (Boavista), Hossein Hosseini (Esteghlal)

Defenders: Shoja Khalilzadeh (Al Rayyan), Mohammadhossein Kananizadegan (Al Ahli), Danial Esmaeili (Sepahan), Farshad Faraji (Persepolis), Majid Hosseini (Kayserispor), Aref Gholami (Esteghlal),Omid Noorafkan (Sepahan), Milad Mohammadi (AEK), Sadegh Moharami (Dinamo Zagreb)

Midfielders: Saeid Ezatolahi (Al Gharaffa), Ahmad Nourolahi (Al Ahli Dubai), Kamal Kamyabinia (Persepolis), Mehdi Mehdipour (Esteghlal), Milad Sarlak (Persepolis), Ehsan Haji Safi (AEK), Saman Ghoddos (Brentford), Amirhossein Hosseinzadeh (Esteghlal), Vahid Amiri (Persepolis), Mehdi Torabi (Persepolis), Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), Ali Gholizadeh (Charleroi)

Forwards: Allahyar Sayyadmanesh (Hull City), Mehdi Taremi (Porto), Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen), Karim Ansarifard (AEK)