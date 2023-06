Iran freestyle team win U17 Asian Championships

TEHRAN – Iran U17 freestyle team claimed the title of the 2023 Asian Wrestling Championships on Tuesday.

The Iranian team won six gold medals, three silvers and one bronze.

Iran finished in first place with 225 points, followed by India and Kazakhstan with 180 and 158 points, respectively.

The competition was held in Bishkek, Kyrgyzstan.

:Gold

45kg: Ahora Farhad KHATERI (IRI) df. Dhanraj Bharat SHIRKE (IND) 11

48kg: Sam Reza SAYAR (IRI) df. Rupesh RUPESH (IND) 4-3

65kg: Sina Mahdi KHALILI (IRI) df. Rustamzhan KAKHAROV (KGZ) 8-3

71kg: Seyedabolfazl Seyed Ayyoub HOSSEINI (IRI) df. Nurdaulet SEILBEKOV (KAZ) 6-2

80kg: Abolfazl Yaser RAHMANI FIROUZJAEI (IRI) df. Saurabh YADAV (IND) 10-0

92kg: Toohid Amirali NOORY (IRI) df. Samir DURSUNOV (KAZ) 4-1



Silver:

55kg: Ankush ANKUSH (IND) df. Amirreza Ali TEYMORIZAD (IRI) 6-5

60kg: Omurbek ASAN UULU (KGZ) df. Sajad Gholamhassan PIRDAYEH (IRI) 2-1

110kg: Yedige KASSIMBEK (KAZ) df. Abolfazl Mohammad MOHAMMAD NEZHAD (IRI) 8-1

Bronze:

51kg: Amirmohammad Saleh NAVAZI (IRI) df. Shohiron ALIEV (UZB) 11-0