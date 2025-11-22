Foolad ease past Esteghlal Khuzestan in 2025/26 Hazfi Cup Round of 32
November 22, 2025 - 20:52
TEHRAN – Foolad football team defeated Esteghlal Khuzestan to advance to the 2025/26 Hazfi Cup Round of 16 on Saturday.
Sasan Ansari scored three goals for Foolad.
Round of 32 Results:
*Paykan 2-0 Shahrdari Noshahr
*Kheybar Khoramabad 2-1 Academy Kia
*Aluminum Arak 1 (2)- (4) 1 Malavan
*Esteghlal Khuzestan 0-3 Foolad
*Gol Gohar 1 -0 Shenavarsazi Qeshm
*Havadar 3-1 Bargh Shiraz
*Mes Rafsanjan 1-0 Damash Gilan
*Chadormalou 0-0 Zob Ahan
The Tractor and Persepolis match has been postponed.
Esteghlal are the defending champions.
Leave a Comment