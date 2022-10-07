17 weightlifters to represent Iran in Asian championships
October 7, 2022 - 16:58
TEHRAN – Iran has sent seven women and 10 men weightlifters to the 2022 Asian Weightlifting Championships.
The competition is being held in Manama, Bahrain from Oct. 6 to 16.
A total of 186 weightlifters from 24 countries have competed in the Championships.
Women’s squad:
59kg: Poupak Basami
64kg: Fatemeh Keshavarz
71kg: Forough Younesi, Elahe Razzaghi
76kg: Abrisham Arjmandkhah
81kg: Elham Hosseini
+87kg: Fatemeh Yousefi
Men’s squad:
61kg: Majid Askari
89kg: Mohammad Zarei, Masoud Chatraei
96kg: Alireza Moeini, Reza Beiralvand
102kg: Rasoul Motamedi, Reza Dehdar
109kg: Amir Azizi
+109kg: Ali Davoudi, Mohsen Dadras
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