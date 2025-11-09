Iran wins medals at IBSA Judo Asian Championship
November 9, 2025 - 13:31
TEHRAN – Iranian judokas won two gold medals, one silver and one bronze at the 2025 IBSA Judo Asian Championship in Astana, Kazakhstan.
Ali Navaei of Iran defeated Kazakhstan’s Baglanbek Onalbek at the J1M +95 kg and won a gold medal.
Mousa Gholami beat Mongolia’s Ganbat Dashtseren at the J1M -95 kg final to gain Iran’s second gold.
Kazakhstan’s Zhurkamyrza Shukurbekov defeated Iran’s Amirhossein Nimrouzi in the final bout of J2M +95 kg.
Mahdi Borchlou also snatched a bronze medal in the J1M -81 kg, where Yergali Shamey of Kazakhstan and Shokhrukh Mamedov from Uzbekistan won a gold and silver medal, respectively.
