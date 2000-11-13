Dating Methods in Archaeology
November 14, 2000 - 0:0
(In Persian) * Written by Faranak Baharololoumi Shapour-Abadi * Published by SAMT Publications * In 191 pages, sold at Rls.4,500 The book "Dating Methods in Archaeology" comprises 14 chapters, some of which are "Archaeology and Dating", "Structure of Atom", "Radiometric Dating Methods", "Radioactive Decay Techniques", "Radiocarbon Dating", "Thermoluminescence Dating", "Archaeomagnetic Dating", "Chemical Dating Methods", "Obsidian Hydratation Dating" and ...