Iran freestyle team finish fourth in U17 World Championships

TEHRAN – Iran freestyle team finished in fourth place in the 2022 U17 World Championships in Rome, Italy.

The Iranian freestylers claimed a gold, two silver and two bronze medals.

The U.S. won a historic first U17 freestyle world title with nine out of their 10 wrestlers winning medals including four golds. It finished with 190 points which was more than enough to exchange places with defending champions India which finished with 126 points.

Azerbaijan, a nation that won the European team title, finished third with 122 points.

Ebrahim Elahi's gold was Iran's first of the tournament as it finished fourth in the team rankings with 117 points.

Results:

45kg

GOLD: Domenic MUNARETTO (USA) df. Bashir VERDIYEV (AZE), 2-0

BRONZE: Arman HARUTYUNYAN (ARM) df. Amirmohammad NAVAZI (IRI), via fall

BRONZE: Nikoloz BOTCHORISHVILI (GEO) df. Constantin RUSU (MDA), 5-4

48kg

GOLD: Vasif BAGHIROV (AZE) df. Christian CASTILLO (USA), 5-3

BRONZE: Lalit KUMAR (IND) df. Ramil RASSIM (KAZ), 10-0

BRONZE: Arshia HADDADI (IRI) df. Rassoul GALBOURAEV (FRA), 11-0

51kg

GOLD: Luke LILLEDAHL (USA) df. Mohammad Reza ASADI (IRI), 10-1

BRONZE: Nurdanat AITANOV (KAZ) df. Ben TARIK (MAR), 1-1

BRONZE: Elman AGHAYEV (AZE) df. Baiaman KERIMBEKOV (KGZ), 4-1

55kg

GOLD: Daryn ASKERBEK (KAZ) df. Jaxen FORREST (USA), 11-10

BRONZE: Husanboy USMONOV (UZB) df. Jannis REBHOLZ (GER), 10-0

BRONZE: Vaibhav PATIL (IND) df. Takuto OSEDO (JPN), 5-0

60kg

GOLD: Ebrahim ELAHI (IRI) df. Bilol SHARIP UULU (KGZ), 5-4

BRONZE: Nikhil PILANAGOILA (IND) df. Agha GASIMOV (AZE), 5-2

BRONZE: Taiga OGINO (JPN) df. Alessandro NINI (ITA), 3-1

65kg

GOLD: Ilyas ISAYEV (AZE) df. Tyler KASAK (USA), 5-3

BRONZE: Goga OTINASHVILI (GEO) df. Aikyn BOLATULY (KAZ), 8-6

BRONZE: ANKIT (IND) df. Bohdan OLIINYK (UKR), 11-2

71kg

GOLD: Joseph SEALEY (USA) df. Raul CASO (ITA), 12-0

BRONZE: Razmik YEPREMYAN (ARM) df. Alisher ZHOLDASBAY (KAZ), 9-2

BRONZE: Aghanazar NOVRUZOV (AZE) df. NARENDER (IND), 3-1

80kg

GOLD: Sachin MOR (IND) df. Reza SOLEIMANIAN (IRI), 6-3

BRONZE: Zackary RYDER (USA) df. Muhammadamin ABDULOEV (TJK), 8-0

BRONZE: Alexandru BORS (MDA) df. Yehor HOROKH (UKR), 4-1

92kg

GOLD: Kamil KURUGLIYEV (KAZ) df. Musza ARSUNKAEV (HUN), 11-0

BRONZE: Maxwell MCENELLY (USA) df. Sahil JAGLAN (IND), 2-1

BRONZE: Erfan ALIZADEH (IRI) df. Varuzhan HOVHANNISYAN (ARM), 11-0

110kg

GOLD: Koy HOPKE (USA) df. Levan LAGVILAVA (FRA), 11-6

BRONZE: Khikmatullo KURBONOV (UZB) df. Ramini GULITASHVILI (GEO), 3-2

BRONZE: Jaspooran SINGH (IND) df. Mohammadreza LOTFI (IRI), 4-0