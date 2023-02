Iran Greco-Roman team crowned champions of 2023 Zagreb Open

TEHRAN – Iran Greco-Roman wrestling team won the title of the 2023 Zagreb Open Ranking Series event.

The Iranian wrestlers claimed four gold, four silver and five bronze medals in the competition held in Zagreb, Croatia.

Iran won the team title with 195 points, followed by Hungary and Azerbaijan with 80 points.

The freestyle team had previously finished in second place in the Zagreb Open Ranking Series.



Iranian Greco-Roman medalists



55 kg

Gold - Poya Dad Marz (Iran)

Silver - Ikhityor Botirov (Uzbekistan)

Bronze - Mohammad Javaheri Farid (Iran)



60 kg

Gold - Mehdi Mohsen Nejad (Iran)

Silver - Nihat Mamadli (Azerbaijan)

Bronze - Razvan Arnaut (Romania)

Bronze - Maito Kawana (Japan)

63 kg

Gold - Taleh Mammadov (Azerbaijan)

Silver - Aref Hossein Khoun Mohammadi (Iran)

Bronze - Ivan Lizatovic (Croatia)

Bronze - Iman Hossein Khoon Mohammadi (Iran)

67 kg

Gold - Husiyetu (China)

Silver - Reza Mahdi Abbasi (Iran)

Bronze - Ashu (India)

Bronze - Luis Orta Sanchez (Cuba)



72 kg

Gold - Selcuk Can (Turkey)

Silver - Saijad Imentalabfoumani (Iran)

Bronze - Ibrahim Ghanem (France)

Bronze - Jamol Jumabaev (Uzbekistan)

77 kg

Gold - Mohammadali Geraei (Iran)

Silver - Alexandrin Guțu (Moldova)

Bronze - Aik Mnatsakanian (Bulgaria)

Bronze - Amin Kaviyaninejad (Iran)



82 kg

Gold - Alireza Mohmadipiani (Iran)

Silver - Filip Sacic (Croatia)

Bronze - Peter Doemoek (Hungary)

Bronze - Pejman Poshtam (Iran)

87 kg

Gold - István Takács (Hungary)

Silver - Nasser Alizadeh (Iran)

Bronze - Turpal Bisultanov (Denmark)

Bronze - Ivan Huklek (Croatia)



130 kg

Gold - Oscar Pino Hinds (Cuba)

Silver - Oskar Marvik (Norway)

Bronze - Lingzhe Meng (China)

Bronze - Amir Ghasemimonjezi (Iran)

Team Standings

1 Iran 195

2 Hungary 80

3 Azerbaijan 80

4 Uzbekistan 73

5 China 60

6 Croatia 60

7 Bulgaria 44

8 Norway 44

9 Cuba 40

10 Romania 39

11 India 32

12 United States 30

(of 29 nations)