Iranian chess players win six medals at Asian Youth Championships 2025
November 29, 2025 - 12:44
TEHRAN – Iran claimed two gold and four bronze medals at the Asian Youth Chess Championships 2025.
Kiasha Mahboobi won a gold medal at the Boys’ U8 standard division.
Barad Ahmadi also snatched a gold medal at the Boys’ U14 standard.
Four Iranian players, namely Mahdiar Janbarari (Boys’ U8), Aihan Rahbar (Boys U12), Mahdis Asadi Kalam (Girls’ U8) and Asma Hassanpour Moghaddam (Girls’ U10) won bronze medals.
The 2025 Asian Youth Chess Championships took place in Bangkok from Nov. 20 to 29.
