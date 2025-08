Iran freestyle runners-up in 2025 World U17 Championships

TEHRAN - The 2025 U17 World Championships wrapped on Sunday evening at Ano Liosia Olympic Hall in Athens, Greece with the U.S. winning the men’s freestyle team title in dramatic fashion.

The U.S. won the title with 154 points. Iran finished with 150 points after its three loses in the finals and one in a bronze-medal bout.

Kazakhstan managed to pip Azerbaijan by one point and finish third with 91 points. Azerbaijan finished fourth 90 points and Japan got 79 points and finished fifth.

Iran and the U.S. had two face-offs in the finals and the latter's wrestlers won both to get huge advantage over Iran.

RESULTS

45kg

GOLD: Keegan BASSETT (USA) df. Parsa TAHMASBI (IRI), via fall (6-0)

BRONZE: Mirjalol MUKAMMILOV (UZB) df. Arnur NURSAIDOV (KGZ), 4-4

BRONZE: Ibragim VELIULLOV (UWW) df. Bakdaulet AGABEK (KAZ), 9-2

48kg

GOLD: Ariah MILLS (USA) df. Sina BOUSTANI (IRI), 12-1

BRONZE: Islam RABADANOV (UWW) df. Ravan HASANZADE (AZE), 11-9

BRONZE: Dovudbek BAKHADIROV (KGZ) df. Masamune USHIMADO (JPN), 12-0

51kg

GOLD: Samuel SANCHEZ (USA) df. Ulugbek RASHIDOV (UZB), 5-2

BRONZE: Danael ABDYKASSYM (KAZ) df. Temuri TUTARASHVILI (GEO), 9-4

BRONZE: Dzhamal BAKAEV (UWW) df. Haruku SHIINA (JPN), 12-5

55kg

GOLD: Jinnosuke OKONOGI (JPN) df. Abdumalik JALOLDINOV (UZB), 5-4

BRONZE: Greyton BURNETT (USA) df. Mohammadreza BARARI (IRI), 4-0

BRONZE: Chingis SARYGLAR (UWW) df. Jovanni TOVAR (COL), 8-2

60kg

GOLD: SITENDER (IND) df. Rihito HIURA (JPN), 9-4

BRONZE: Hasan HASANOV (AZE) df. Nathan NASH (CAN), 5-4

BRONZE: Bekassyl ASSAMBEK (KAZ) df. Arian MEHRALIZADEH (IRI), 9-0

65kg

GOLD: Huseyn ISMAYILOV (AZE) df. Arseni KIKINIOU (USA), 1-1

BRONZE: Morteza HAJ (IRI) df. Gourav PUNIA (IND), 8-8

BRONZE: Adisbek ALTYNBEKOV (KGZ) df. Yeraly ASKERBEK (KAZ), 7-1

71kg

GOLD: Jayden JAMES (USA) df. Arsham VAHABIAN (IRI), 9-2

BRONZE: Ayubjon BOZORZODA (TJK) df. Jason KEIL (GER), 6-0

BRONZE: Yeghishe MOSESYAN (ARM) df. Farrukhbek JUMANAZAROV (UZB), 7-6

80kg

GOLD: Artur KOSTIUK (UKR) df. Mohammadparsa KARAMI (IRI), 3-1

BRONZE: Dinmukhammed KASSYMBEK (KAZ) df. Ivan PASLARI (MDA), 5-4

BRONZE: Issa ZANGIEV (UWW) df. Berat ERTURK (TUR), 5-2

92kg

GOLD: David DZEBISOV (UWW) df. Amirali ALIZADEH (IRI), 6-2

BRONZE: Tanner HODGINS (USA) df. Elguja LOMIDZE (GEO), 10-0

BRONZE: Said PASHAYEV (AZE) df. Beibarys YERGALI (KAZ), 5-3

110kg

GOLD: Magomedrasul OMAROV (UWW) df. LACKY (IND), 6-4

BRONZE: Hakim TAGHIYEV (AZE) df. Stefan STEFANOV (BUL), 1-1

BRONZE: Amirhossein NAGHDALIPOUR (IRI) df. Murtaz BAGDAVADZE (GEO), 11-0