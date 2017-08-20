Over 64,000 Iranian pilgrims in Saudi Arabia
August 20, 2017 - 9:9
TEHRAN – Over 64,000 Iranian pilgrims have so far made it to Mecca and Medina in Saudi Arabia for Hajj ritual, according to the head of the Hajj and Pilgrimage Organization.
7,500 of them are in Medina, while about 57,000 are in Mecca, Hamid Mohammadi said on Saturday, the Young Journalists Club reported.
The Iranian pilgrims flew to Saudi Arabia aboard 198 flights, including 152 Iran Air flights and 42 Saudi flights, the report said.
SP/PA
Leave a Comment