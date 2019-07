Greco-Roman wrestlers claim Junior Asian Wrestling Championships title

TEHRAN – Iran Greco-Roman team claimed the title of the Junior Asian Wrestling Championships in Chon Buri, Thailand on Wednesday.

The Iranian team won seven gold medals, one silver and one bronze in the two-day tournament.

Bahram Maroufkhani (67kg), Mohammad Reza Rostami (72kg), Mohammad Naghousi (77kg), Hossein Forouzandeh (82kg), Hassan Forouzandeh (87kg), Hamed Abdevali (97kg) and Ali Akbar Yousefi (130kg) won seven golds.

Saeid Arjemand Dashtaki (63kg) and Milad Ali Rezanejhad (60kg) won a silver and a bronze medals respectively.

Iran claimed the championship with 218 points, followed by Kazakhstan and India wit 146 145 points.

RESULTS

Greco-Roman

55kg

GOLD - Vijay VIJAY (IND) df. Ikhtiyor BOTIROV (UZB), 4-0

BRONZE - Donghyeok WON (KOR) df. Koichi TSUTSUMI (JPN), 2-1

BRONZE - Zhanibek ISSAKHANOV (KAZ) df. Sahatsawat PHUANGKAEO (THA), 9-0

60kg

GOLD - Mukhammadkodir YUSUPOV (UZB) df. Sachin RANA (IND), 3-2

BRONZE - Olzhas SULTAN (KAZ) df. Alamusi ALAMUSI (CHN), 11-0

BRONZE - Milad Ali REZANEZHAD (IRI) df. Yun Bin SHIN (KOR), 11-2

63kg

GOLD - Assaukhat MUKHAMADIYEV (KAZ) df. Saeid ARJMANDDASHTAKI (IRI), 2-2

BRONZE - Ryota KOSHIBA (JPN) df. Javokhirbek SAMATOV (UZB), 8-3

BRONZE - Sangjun PARK (KOR) df. Nursultan MAKHMUDOV (KGZ), 5-4

67kg

GOLD - Bahram MAROUFKHANI IMCHEH (IRI) df. Nurzhigit KENESHBEK UULU (KGZ), 6-0

BRONZE - Saurabh SAURABH (IND) df. Guotao ZHANG (CHN), 2-1

BRONZE - Umidjon AKHROROV (UZB) df. Minseong PARK (KOR), 8-0



72kg

GOLD - Mohammadreza ROSTAMI (IRI) df. Alijon KHUSEYNOV (UZB), 13-5

BRONZE - Rahul RAHUL (IND) df. Xin HUANG (CHN), 7-7

BRONZE - Daler REZA ZADE (TJK) df. Almazbek BEGALIEV (KGZ), 5-0

77kg

GOLD - Mohammad NAGHOUSI (IRI) df. Akylbek TALANTBEKOV (KGZ), 6-3

BRONZE - Nao KUSAKA (JPN) df. Zhalgasov DAULET (KAZ), 8-0

BRONZE - Dilshod OMONGELDIYEV (UZB) df. Bahetijiang KELAN (CHN), 7-0

82kg

GOLD - Hosein FOROUZANDEH GHOJEHBEIGLOU (IRI) df. Tesshin HIGUCHI (JPN), 10-0

BRONZE - Eli MAGOMADOV (KAZ) df. Sanjeet SANJEET (IND), 8-0

BRONZE - Toyly ORAZOV (TKM) df. Danuson ARRICHUAI (THA), 8-0

87kg

GOLD - Hasan FOROUZANDEH GHOJEHBEIGLOU (IRI) df. Meirbek KORDABAY (KAZ), 5-1

BRONZE - Ryohta NASUKAWA (JPN) df. Han LEI (CHN), FALL

BRONZE - Kumar SUNIL (IND) df. Azat SALIDINOV (KGZ), 10-7

97kg

GOLD - Hamed ABDOVALI (IRI) df. Jeongyul KWON (KOR), 4-2

BRONZE - Deepanshu DEEPANSHU (IND) df. Houzhi HAO (CHN), 5-4

BRONZE - Aday KURMANSEITOV (KAZ) df. Daniiar SHERIMBEKOV (KGZ), 3-0



130kg

GOLD - Aliakbar Hossein YOUSOFIAHMADCHALI (IRI) df. Aawesh AAWESH (IND), FALL

BRONZE - Alibek SARSENGALIYEV (KAZ) df. Ilyosbek GULOMJONOV (UZB), 8-0