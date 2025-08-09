Karate athlete Abazari seizes bronze in 2025 World Games
August 9, 2025 - 15:50
TEHRAN – Iran’s Saleh Abazari won a bronze medal in the 2025 World Games on Saturday.
Abazari, who had lost to Ukraine’s Ryzvan Talibov 4-0 in the men's kumite +84 kg semifinals, defeated Egyptian Taha Mahmoud 6-4 in bronze medal match.
Talibov won the gold medal after defeating Croatian Andelo Kvesic in the final.
Iran’s Sara Bahmanyar had won a gold medal in the women's kumite 50 kg on Friday.
The 12th edition of The World Games take place from Aug. 7-17 in Chengdu, China.
