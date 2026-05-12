Iranian FM holds diplomatic talks as regional mediation efforts intensify
TEHRAN – Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi held a series of high-level diplomatic engagements on Tuesday, meeting with Norway's visiting deputy foreign minister and holding separate phone calls with his Uzbek and Singaporean counterparts, as regional mediation efforts between Tehran and Washington continue.
Andreas Kravik, Norway's Deputy Foreign Minister, who is on an official visit to Tehran, met with Araghchi in Tehran on Tuesday. The discussions focused on bilateral issues and broader regional developments.
In a phone call on May 12, Araghchi and Uzbek Foreign Minister Bakhtiyor Saidov exchanged views on mutual relations and the latest regional developments.
Separately, Araghchi also spoke by phone with Singaporean Foreign Minister Vivian Balakrishnan, discussing bilateral ties and ongoing diplomatic processes in the region.
