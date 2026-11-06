Iran defeat China at Futsal International Tournament Yinchuan Women
November 6, 2026 - 14:59
TEHRAN – Iran’s women’s national futsal team defeated China 3-1 at the Futsal International Tournament Yinchuan on Friday.
Maral Torkaman made a brace and Zahra Kiani also was on target for Iran.
Team Melli had defeated Hong Kong 6-0 on Thursday.
The Iranian team are headed by Shahrzad Mozafar in the event.
The tournament provides Iran’s women with valuable international experience as they continue their preparations for the upcoming events.
Leave a Comment