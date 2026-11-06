Iran defeat China at Futsal International Tournament Yinchuan Women

  1. Sports
November 6, 2026 - 14:59

TEHRAN – Iran’s women’s national futsal team defeated China 3-1 at the Futsal International Tournament Yinchuan on Friday.

Maral Torkaman made a brace and Zahra Kiani also was on target for Iran.

Team Melli had defeated Hong Kong 6-0 on Thursday.

The Iranian team are headed by Shahrzad Mozafar in the event.

The tournament provides Iran’s women with valuable international experience as they continue their preparations for the upcoming events.

Related News

Tags

Leave a Comment