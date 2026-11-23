Iran start 2026 Asian Women's Handball Championship on high
November 23, 2026 - 15:57
TEHRAN – Iran defeated Hong Kong 33-16 in their opening match of the 2026 Asian Women's Handball Championship on Monday.
The tournament takes place in Almaty, Kazakhstan, from Nov. 23 to Dec. 3, 2026.
Team Melli have been drawn in Group A alongside Japan, China, Hong Kong and Bangladesh.
Iran will face China on Nov. 24, Thailand on Nov. 25 and Japan on Nov. 28, completing their group-stage schedule.
Group B comprises South Korea, hosts Kazakhstan, Uzbekistan, India, and Australia.
Leave a Comment