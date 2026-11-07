Iran announce 12-man squad for AFC Beach Soccer Asian Cup
November 7, 2026 - 11:57
TEHRAN - Ali Naderi, head coach of Iran’s national beach soccer team, has announced his final 12-man squad for the 2026 AFC Beach Soccer Asian Cup, which will be hosted by Thailand.
The 12 players selected to represent Iran are: Mohammad Dastan, Mohammadali Mokhtari, Ali Mirshekari, Mehdi Shirmohammadi, Mohammad Masoumizadeh, Mehdi Mirjalili, Ali Nazem, Movahhed Mohammadpour, Saeed Piramoon, Sobhan Faleh, Davoud Shokri and Reza Diri.
Iran have been drawn in Group B alongside Afghanistan, Lebanon and Vietnam.
Team Melli will kick off their campaign against Afghanistan on Nov. 19.
Leave a Comment