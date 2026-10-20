Iran’s Hatami collects bronze at 100m T38
October 20, 2026 - 13:9
TEHRAN – Iran’s Reza Hatami won the bronze medal in the para athletics 100m final on Tuesday.
On the second day of para-athletics at the fifth Asian Para Games in Nagoya, the T38 100m discipline was held.
Hatami finished third in 11.72 seconds to take the bronze medal.
Thailand’s Amornthep Phonpanna won gold in 11.60, and Iraq’s Ali Al-Rikabi took silver in 11.70.
Related News
-
Zeighaminejad earns bronze in 200m individual medley
-
Nagoya 2026: Tourani, Sadeghianpour take taekwondo bronzes
-
Para powerlifter Bakhtiar snatches bronze: 2026 Nagoya
-
Iranian swimmers claim silver and bronze: 2026 Nagoya
-
Iranian para judo athletes win two bronzes in Nagoya
-
Abdollahpour wins Iran’s third para taekwondo bronze
-
Iran’s blind football team rout India in Nagoya
-
Iranian para cyclists take bronze in Nagoya
-
Jahanabadi claims bronze in 100m breaststroke
-
Safarzadeh bags silver in the Women’s 200m in Asian Para Games
-
Para cyclist Farzad wins silver in Nagoya
-
Janfeshan takes bronze at 2026 Nagoya table tennis
-
Women’s wheelchair basketball defeat Laos: 2026 Nagoya
-
Haghighatshenas takes gold in para Ttekwondo
-
Men’s sitting volleyball down Thailand in Nagoya
-
javelin thrower Bondari bags gold in Asian Para Games
-
Zahra Rahimi snatches silver in para taekwondo
Leave a Comment