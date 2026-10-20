Iran’s Hatami collects bronze at 100m T38

  1. Sports
October 20, 2026 - 13:9

TEHRAN – Iran’s Reza Hatami won the bronze medal in the para athletics 100m final on Tuesday.

On the second day of para-athletics at the fifth Asian Para Games in Nagoya, the T38 100m discipline was held.

Hatami finished third in 11.72 seconds to take the bronze medal.

Thailand’s Amornthep Phonpanna won gold in 11.60, and Iraq’s Ali Al-Rikabi took silver in 11.70.

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