javelin thrower Bondari bags gold in Asian Para Games

  1. Sports
October 20, 2026 - 10:48

TEHRAN - Erfan Bondari from Iran seized a gold medal in the javelin throw of the 2026 Asian Para Games on Tuesday.

The F53/F54 javelin event was held this morning at Mizuho Park Stadium in Nagoya and Bondori broke the Games record to win gold.

Bondari recorded 30.24 meters, scoring 986 points, breaking the Asian Para Games record and winning the gold medal and the title.

India’s Pradeep Kumar and Ayush Verma won silver and bronze respectively, throwing 27.45 and 17.88.

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