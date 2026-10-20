Para cyclist Farzad wins silver in Nagoya

  1. Sports
October 20, 2026 - 11:11

TEHRAN - Behrooz Farzad from Iran took silver in the men’s C4 4000m individual pursuit at the 2026 Aichi-Nagoya Asian Para Games on Tuesday.

He claimed Iran’s first medal in cycling at the fifth edition of the Games.

Indonesia’s Muhammad Fadli Imammuddin won gold with a time of 4:50.169.

Related News

Tags

Leave a Comment