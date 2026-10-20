Para cyclist Farzad wins silver in Nagoya
October 20, 2026 - 11:11
TEHRAN - Behrooz Farzad from Iran took silver in the men’s C4 4000m individual pursuit at the 2026 Aichi-Nagoya Asian Para Games on Tuesday.
He claimed Iran’s first medal in cycling at the fifth edition of the Games.
Indonesia’s Muhammad Fadli Imammuddin won gold with a time of 4:50.169.
Related News
-
Janfeshan takes bronze at 2026 Nagoya table tennis
-
Iranian para cyclists take bronze in Nagoya
-
Women’s wheelchair basketball defeat Laos: 2026 Nagoya
-
Iran’s blind football team rout India in Nagoya
-
Men’s sitting volleyball down Thailand in Nagoya
-
Iranian para judo athletes win two bronzes in Nagoya
-
javelin thrower Bondari bags gold in Asian Para Games
-
Zeighaminejad earns bronze in 200m individual medley
-
Alipour, Olad takes gold and Silver: 2026 Nagoya
-
Nagoya 2026: Tourani, Sadeghianpour take taekwondo bronzes
-
Long jumper Olfatnia seizes silver in 2026 Asian Para Games
-
Iran’s Hatami collects bronze at 100m T38
-
Iran’s shot putter Saber claims gold: 2026 Nagoya
-
Para shooters Ahmadi and Javanmardi win gold and silver
-
Iranian swimmers claim silver and bronze: 2026 Nagoya
-
Iran’s men’s goalball beat Thailand in 2026 Asian Para Games
-
Abdollahpour wins Iran’s third para taekwondo bronze
Leave a Comment